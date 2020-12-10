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10 грудня 2020, 18:31 3

У Маріуполі чоловік захопив заручників і погрожував підірвати банк

10 грудня 2020, 18:31 3
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Він зачинив у кімнаті трьох співробітниць і погрожував підірвати всіх
Він зачинив у кімнаті трьох співробітниць і погрожував підірвати всіх
Фото: Нацполіція
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У Маріуполі чоловік захопив відділення банку. Він погрожував підірвати будівлю і вимагав приїхати журналістів і керівництво поліції міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Національну поліцію.

За даними слідства, зловмисник зайшов у відділення банку в Лівобережному районі Маріуполя з коробкою з проводами, в якій, за його словами, був вибуховий пристрій. Він зачинив у кімнаті трьох співробітниць і погрожував підірвати всіх. Загарбник вимагав приїзду начальника поліції міста, спецпідрозділу КОРД і журналістів.

Протягом п'яти хвилин на місце прибула поліція на чолі з начальником обласного главку Миколою Семенишиним, рятувальники та інші служби. Була організована робота слідчо-оперативної групи, переговірників, КОРДу, роти спецпризначення, вибухотехніків і кінологів.

З чоловіком почали переговори двоє співробітників поліції і КОРДу, які запропонували обміняти двох жінок на себе. Але загарбник відмовився, поводився агресивно і висунув нові умови - зателефонувати у місто Торецьк, де він жив раніше. Після цього було вирішено затримувати зловмисника.

30-річний чоловік з Торецка був затриманий і знешкоджений, а заручниці звільнені. Ніж і підозрілу коробку вилучили. В ній не виявили вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Буковині фермер намагався викрасти підприємця та отримати $150 тисяч.

Україна кримінал поліція слідство Маріуполь
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