ТКГ сообщила о двух раненых военных на Донбассе, штаб ООС молчит

Состояние раненых военных удовлетворительное

Состояние раненых военных удовлетворительное

Фото из открытых источников

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила украинская делегация ТКГ по Донбассу, пишет RegioNews.

Состояние раненых военных удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются, - говорится в сообщении.

В делегации также сообщили о принятых ими мерах вокруг сложившейся ситуации. В частности, они направили письменное уведомление в СММ ОБСЕ, а наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события. Также через координационный механизм заведено "режим тишины".

Напомним, в штабе ООС сегодня утром, 12 декабря сообщили, что в зоне ООС наблюдается тишина, а боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.