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12 декабря 2020, 10:18 3

ТКГ сообщила о двух раненых военных на Донбассе, штаб ООС молчит

12 декабря 2020, 10:18 3
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Состояние раненых военных удовлетворительное
Состояние раненых военных удовлетворительное
Фото из открытых источников
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Сегодня утром, 12 декабря, легкие вторичные ранения получили двое военнослужащих в зоне ООС.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщила украинская делегация ТКГ по Донбассу, пишет RegioNews.

Состояние раненых военных удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны. По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение не нуждаются, - говорится в сообщении.

В делегации также сообщили о принятых ими мерах вокруг сложившейся ситуации. В частности, они направили письменное уведомление в СММ ОБСЕ, а наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события. Также через координационный механизм заведено "режим тишины".

Напомним, в штабе ООС сегодня утром, 12 декабря сообщили, что в зоне ООС наблюдается тишина, а боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Донбасс ООС ТКГ военные ранение
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