На Львівщині створили самовільну "сільську раду": СБУ вже порушила справу
Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор
Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор
У селі Верхня Рожанка із понад тисячею мешканців - десяток місцевих мешканців зібралися у приватному будинку та оголосили про створення власного "органу самоврядування"
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що люди обрали депутатів і навіть ухвалили державний прапор: у селі він буде не блакитно-жовтий, а жовто-блакитний.
За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Захоплення державної влади".
Нагадаємо, на Львівщині хочуть звільнити керівництво лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ.
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