На Львівщині створили самовільну "сільську раду": СБУ вже порушила справу

Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор

Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор

Фото з відкритих джерел

У селі Верхня Рожанка із понад тисячею мешканців - десяток місцевих мешканців зібралися у приватному будинку та оголосили про створення власного "органу самоврядування"

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що люди обрали депутатів і навіть ухвалили державний прапор: у селі він буде не блакитно-жовтий, а жовто-блакитний.

За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Захоплення державної влади".

Нагадаємо, на Львівщині хочуть звільнити керівництво лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ.