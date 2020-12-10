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10 грудня 2020, 11:48 993

На Львівщині створили самовільну "сільську раду": СБУ вже порушила справу

10 грудня 2020, 11:48 993
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Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор
Там вже обрали депутатів і ухвалили державний прапор
Фото з відкритих джерел
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У селі Верхня Рожанка із понад тисячею мешканців - десяток місцевих мешканців зібралися у приватному будинку та оголосили про створення власного "органу самоврядування"

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Зазначається, що люди обрали депутатів і навіть ухвалили державний прапор: у селі він буде не блакитно-жовтий, а жовто-блакитний.

За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "Захоплення державної влади".

Нагадаємо, на Львівщині хочуть звільнити керівництво лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ.

кримінал СБУ Львівщина влада Рада
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