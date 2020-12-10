У экс-руководителя Одесского облсовета Сергея Паращенко СБУ проводит обыски

Причину в СБУ пока не сообщают

Причину в СБУ пока не сообщают

Фото "Любимый город"

Об этом сам Сергей Паращенко сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

У нас обыски. СБУ убеждает любить зеленую команду и все их улучшения, - написал Паращенко на своей странице.

Руководитель пресс-подрозделения СБУ в Одесской области Анна Шевчук подтвердила Суспильному, что силовики проводят обыски в Одессе. Впрочем, где именно и почему Шевчук пока сказать не может. Она пообещала предоставить комментарий после завершения следственных действий.

У нас обыски)) СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення" Posted by Сергей Паращенко on Thursday, December 10, 2020

Сергей Паращенко был депутатом Одесской областной рады шестого и седьмого созывов. В частности в 2010 году попал в облсовет от "Партии регионов". Впрочем, уже в 2015 году Паращенко переизбрался депутатом областного совета от Блока Петра Порошенко "Солидарность" и возглавил одноименную фракцию.

От марта 2019-го был первым заместителем председателя Одесской государственной администрации. 10 апреля его назначили т.и.о. председателя Одесской ОГА. Также от 21 августа 2019 года по декабрь 2020 возглавлял Одесскую областную раду седьмого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокурором открыто уголовное производство против нардепа Новинского.