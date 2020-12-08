"Укроборонпром" закупит 90 тыс. порций напитков для своих сотрудников

Концерн объявил тендер на услуги по приготовлению кофе и чая в автоматах на 373 тыс.грн

Концерн объявил тендер на услуги по приготовлению кофе и чая в автоматах на 373 тыс.грн

Фото из открытых источников

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на вендинговые услуги по приготовлению кофе и чая в автоматах в течении следующего года с ожидаемой стоимостью 373,3 тыс. гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, услуги должны предоставляться в течении 2021 года.

Планируется закупка услуг по приготовлению кофе и чая в 2 автоматах, которые расположатся на 3-м и 5-м этажах офиса концерна. Ориентировочное количество сотрудников, которые будут пользоваться услугами вендингового оборудования - 250 человек; общее ориентировочное количество порций напитков - 90 тыс.

В частности, ориентировочное количество порций "эспрессо" составляет 11 тыс., порций "мокачино" - 2,5 тыс., "латте" - 5 тыс., "эспрессо с молоком" - 9,5 тыс.

Также "Укроборонпром" рассчитывает на 3,5 тыс. порций чая, 6,5 тыс. порций "капучино", 29 тыс. порций "ирландского капучино", 14 тыс. порций "американо" и 9 тыс. порций напитка "шоколад".

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" прекратит существование уже в следующем году - Гусев.