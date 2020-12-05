На Харківщині зіткнулися чотири автомобілі: постраждали люди
Трьох учасників аварії госпіталізували
Трьох учасників аварії госпіталізували
У Шевченківському районі Харківської області на автодорозі Чугуїв-Мілове ввечері 4 грудня зіткнулися чотири автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири людини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.
На автодорозі зіткнулися два "Камази" та автомобілі Citroen Berlingo та Peugeot. Водіїв "Камазу" та Peugeot, а також пасажирку Peugeot довелося госпіталізувати. Ушкодження отримав і водій Citroen, але він відмовився їхати до лікарні.
Правоохоронці вже порушили справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Обставини аварії з'ясовують.
Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей.
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