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05 грудня 2020, 16:16 3

На Харківщині зіткнулися чотири автомобілі: постраждали люди

05 грудня 2020, 16:16 3
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Трьох учасників аварії госпіталізували
Трьох учасників аварії госпіталізували
Фото з відкритих джерел
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У Шевченківському районі Харківської області на автодорозі Чугуїв-Мілове ввечері 4 грудня зіткнулися чотири автомобілі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Харківської області.

На автодорозі зіткнулися два "Камази" та автомобілі Citroen Berlingo та Peugeot. Водіїв "Камазу" та Peugeot, а також пасажирку Peugeot довелося госпіталізувати. Ушкодження отримав і водій Citroen, але він відмовився їхати до лікарні.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Обставини аварії з'ясовують.

Нагадаємо, 30 листопада на Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей.

Україна ДТП поліція аварія Харківська область
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