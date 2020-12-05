На Харьковщине столкнулись четыре автомобиля: пострадали люди
Троих участников аварии госпитализировали
Троих участников аварии госпитализировали
В Шевченковском районе Харьковской области на автодороге Чугуев-Меловое вечером 4 декабря столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.
На автодороге столкнулись два "Камаза" и автомобиля Citroen Berlingo и Peugeot. Водителей "Камаза" и Peugeot, а также пассажирку Peugeot пришлось госпитализировать. Повреждения получил и водитель Citroen, но он отказался ехать в больницу.
Правоохранители уже возбудили дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Обстоятельства аварии выясняют.
Напомним, 30 ноября на Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек.
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