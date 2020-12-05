Боевики уже сегодня открывали огонь по нашим защитникам, в ВСУ - без потерь
На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.
Так, вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Кроме того, на участке возле Луганского, противник применил снайперскую оружие.
Отмечается, что с начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - отметили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 4, 2020
Напомним, 3 декабря на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.