Боевики уже сегодня открывали огонь по нашим защитникам, в ВСУ - без потерь

4 декабря в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение

4 декабря в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение

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На протяжении прошлых суток, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня. В результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб операции Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского, противник применил снайперскую оружие.

Отмечается, что с начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, 3 декабря на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.