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Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі
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04 грудня 2020, 08:13 5

Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі

04 грудня 2020, 08:13 5
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Вогонь у відповідь українські військові не відкривали
Вогонь у відповідь українські військові не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл позицій українських військ поблизу населеного пункту Водяне.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування російської Федерації та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики
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