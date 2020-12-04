Бойовики дев'ять раз порушили режим "тиші" на Донбасі

Вогонь у відповідь українські військові не відкривали

Вогонь у відповідь українські військові не відкривали

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Від початку поточної доби, в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл позицій українських військ поблизу населеного пункту Водяне.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування російської Федерації та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.