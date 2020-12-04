В Украине созданы 26 таможен, - Гостаможслужба

Соответственно назначены исполняющие обязанности начальников территориальных органов таможенной службы

Соответственно назначены исполняющие обязанности начальников территориальных органов таможенной службы

Фото из открытых источников

С целью обеспечения бесперебойного функционирования территориальных органов Гостаможслужбы как ее обособленных подразделений, с 3-го декабря в Украине созданы 26 таможен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.

Сегодня Гостаможслужба сообщила о создании от вчерашнего дня 26-ти своих обособленных подразделений с целью обеспечения бесперебойного функционирования территориальных органов Гостаможслужбы.

Созданные 26 таможен возглавили:

Винницкая таможня - и. о. начальника таможни Буяльский Сергей Владимирович; Волынская таможня - и. о. начальника таможни Кравченко Тарас Владимирович;

Днепровская таможня - и. о. начальника таможни Падун Дмитрий Петрович;

Донецкая таможня - и.о. начальника таможни Повалихин Григорий Юрьевич;

Энергетическая таможня - и. о. начальника таможни Вакуленко Виталий Викторович;

Житомирская таможня - и. о. начальника таможни Бабич Виталий Михайлович;

Закарпатская таможня - и. о. начальника таможни Ясевич Николай Михайлович;

Запорожская таможня - и. о. начальника таможни Щербань Игорь Петрович;

Ивано-Франковская таможня - и. о. начальника таможни Крымский Андрей Александрович;

Киевская таможня - и. о. начальника таможни Семенюта Федор Васильевич;

Координационно-мониторинговая таможня - и. о. начальника таможни Стояновский Алексей Александрович;

Кропивницкая таможня - и. о. начальника таможни Романюк Юлия Игоревна;

Луганская таможня - и. о. начальника таможни Радченко Андрей Владимирович;

Львовская таможня - и. о. начальника таможни Скоромный Ярослав Игоревич;

Николаевская таможня - и. о. начальника таможни Ермаков Юрий Викторович;

Одесская таможня - и. о. начальника таможни Танцеров Андрей Александрович;

Полтавская таможня - и. о. начальника таможни Дорофей Дмитрий Алексеевич;

Ровенская таможня - и. о. начальника таможни Католик Александр Валерьевич;

Сумская таможня - и. о. начальника таможни Гончаренко Александр Николаевич;

Тернопольская таможня - и. о. начальника таможни Алейников Алексей Олегович;

Харьковская таможня - и. о. начальника таможни Забавский Дмитрий Александрович;

Таможня в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.Севастополе - и. о. начальника таможни Хромов Игорь Васильевич;

Хмельницкая таможня - и. о. начальника таможни Солонинко Василий Зиновьевич;

Черкасская таможня - и. о. начальника таможни Ермоленко Андрей Викторович;

Черновицкая таможня - и. о. начальника таможни Мухтаров Руслан Рамазанович;

Черниговская таможня - и. о. начальника таможни Городиский Артур Аликович.

Напомним, ранее сообщалось, что Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни и предназначен руководителя Черниговской таможни.