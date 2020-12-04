В Украине созданы 26 таможен, - Гостаможслужба
С целью обеспечения бесперебойного функционирования территориальных органов Гостаможслужбы как ее обособленных подразделений, с 3-го декабря в Украине созданы 26 таможен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.
Сегодня Гостаможслужба сообщила о создании от вчерашнего дня 26-ти своих обособленных подразделений с целью обеспечения бесперебойного функционирования территориальных органов Гостаможслужбы.
Созданные 26 таможен возглавили:
Винницкая таможня - и. о. начальника таможни Буяльский Сергей Владимирович; Волынская таможня - и. о. начальника таможни Кравченко Тарас Владимирович;
Днепровская таможня - и. о. начальника таможни Падун Дмитрий Петрович;
Донецкая таможня - и.о. начальника таможни Повалихин Григорий Юрьевич;
Энергетическая таможня - и. о. начальника таможни Вакуленко Виталий Викторович;
Житомирская таможня - и. о. начальника таможни Бабич Виталий Михайлович;
Закарпатская таможня - и. о. начальника таможни Ясевич Николай Михайлович;
Запорожская таможня - и. о. начальника таможни Щербань Игорь Петрович;
Ивано-Франковская таможня - и. о. начальника таможни Крымский Андрей Александрович;
Киевская таможня - и. о. начальника таможни Семенюта Федор Васильевич;
Координационно-мониторинговая таможня - и. о. начальника таможни Стояновский Алексей Александрович;
Кропивницкая таможня - и. о. начальника таможни Романюк Юлия Игоревна;
Луганская таможня - и. о. начальника таможни Радченко Андрей Владимирович;
Львовская таможня - и. о. начальника таможни Скоромный Ярослав Игоревич;
Николаевская таможня - и. о. начальника таможни Ермаков Юрий Викторович;
Одесская таможня - и. о. начальника таможни Танцеров Андрей Александрович;
Полтавская таможня - и. о. начальника таможни Дорофей Дмитрий Алексеевич;
Ровенская таможня - и. о. начальника таможни Католик Александр Валерьевич;
Сумская таможня - и. о. начальника таможни Гончаренко Александр Николаевич;
Тернопольская таможня - и. о. начальника таможни Алейников Алексей Олегович;
Харьковская таможня - и. о. начальника таможни Забавский Дмитрий Александрович;
Таможня в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.Севастополе - и. о. начальника таможни Хромов Игорь Васильевич;
Хмельницкая таможня - и. о. начальника таможни Солонинко Василий Зиновьевич;
Черкасская таможня - и. о. начальника таможни Ермоленко Андрей Викторович;
Черновицкая таможня - и. о. начальника таможни Мухтаров Руслан Рамазанович;
Черниговская таможня - и. о. начальника таможни Городиский Артур Аликович.
Напомним, ранее сообщалось, что Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни и предназначен руководителя Черниговской таможни.