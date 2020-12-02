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02 грудня 2020, 17:54 11

Жінки везли з Близького Сходу в Україну діамантів на 17 млн грн

02 грудня 2020, 17:54 11
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Коштовності ввозили в Україну поза митним контролем
Коштовності ввозили в Україну поза митним контролем
Фото СБУ
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Служба безпеки України виявила партію діамантів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль», яку планували ввезти у нашу країну з приховуванням від митного контролю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що коштовності планують ввезти дві українки, які повертались додому з однієї країн Близького Сходу. Правоохоронці виявили 38 пакетів з діамантами вагою понад 50 грамів в особистих речах жінок. Орієнтовна вартість коштовностей - майже 17 мільйонів гривень.

Наразі складається протокол про порушення митних правил, діаманти вилучено правоохоронцями.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ у взаємодії з прикордонною та митною службами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Буковині митники спіймали контрабандиста з бурштином на 220 тис. грн.

митниця СБУ контрабанда аеропорт Бориспіль
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