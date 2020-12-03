Доступ України до вакцини від COVID-19 можуть прискорити - Радуцький

Нардепам рекомендують прийняти ще один законопроєкт

Нардепам рекомендують прийняти ще один законопроєкт

Фото: з відкритих джерел

У парламентському комітеті з питань здоров'я нації рекомендують нардепам прийняти законопроєкт №4314, за допомогою якого має пришвидшитися доступ до вакцини від COVID-19.

Як передає RegioNews, про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, законопроєкт дає можливість скоротити термін затвердження клінічних випробувань та реєстрації вакцин і ліків проти COVID-19. Окрім того, прийняття законопроєкту зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Завдяки законопроєкту це стане можливим. Адже залучення України до клінічних випробувань вакцин дозволило б вже зараз провести вакцинацію частини населення. Так само і скорочення термінів державної реєстрації вакцин прискорить їхнє повномасштабне застосування", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від COVID-19 за гроші.