НАБУ закрило справу щодо незадекларованого годинника Венедіктової

Розслідування було припинене у зв’язку із рішенням Конституційного Суду

Розслідування було припинене у зв’язку із рішенням Конституційного Суду

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальну справу щодо невнесення у декларацію про доходи генеральним прокурором Іриною Венедіктовою годинника вартістю понад 10 тисяч євро.

Про це в Telegram повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

За його словами, він подав в НАБУ інформаційний запит, і отримав копію постанови про закриття кримінального провадження.

Справу закрили у зв‘язку із рішенням Конституційного Суду щодо електронного декларування.

Венедіктова "забула" внести в декларацію годинник вартістю понад 10 тисяч євро, хоча кількома роками раніше його вносила", – додав Стерненко.

Нагадаємо, 29 квітня суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Ірини Венедіктової та розслідувати подання неправдивих відомостей в її декларації, зокрема, недекларування годинника вартістю 10тисяч євро.

Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.