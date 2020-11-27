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27 листопада 2020, 17:07 33

НАБУ закрило справу щодо незадекларованого годинника Венедіктової

27 листопада 2020, 17:07 33
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Розслідування було припинене у зв’язку із рішенням Конституційного Суду
Розслідування було припинене у зв’язку із рішенням Конституційного Суду
Фото: із відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило кримінальну справу щодо невнесення у декларацію про доходи генеральним прокурором Іриною Венедіктовою годинника вартістю понад 10 тисяч євро.

Про це в Telegram повідомив активіст Сергій Стерненко, передає RegioNews.

За його словами, він подав в НАБУ інформаційний запит, і отримав копію постанови про закриття кримінального провадження.

Справу закрили у зв‘язку із рішенням Конституційного Суду щодо електронного декларування.

Венедіктова "забула" внести в декларацію годинник вартістю понад 10 тисяч євро, хоча кількома роками раніше його вносила", – додав Стерненко.

Нагадаємо, 29 квітня суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти Ірини Венедіктової та розслідувати подання неправдивих відомостей в її декларації, зокрема, недекларування годинника вартістю 10тисяч євро.

Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.

Офіс генпрокурора НАБУ кримінальна справа Конституційний суд Ірина Венедіктова Декларація
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