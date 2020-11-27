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27 листопада 2020, 14:39 8

На Київщині поліцейський влаштував смертельну ДТП

27 листопада 2020, 14:39 8
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За даним фактом розпочато службове розслідування
За даним фактом розпочато службове розслідування
Фото з відкритих джерел
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У Київській області співробітник Києво-Святошинського відділу поліції здійснив смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

Як пише RegioNews, про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Інцидент стався близько 3 години ночі, коли поліцейський повертався додому зі служби. Він скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих травм помер.

"У той день він (поліцейський, - ред.) разом з колегами розкрив грабіж. Поліцейські затримали двох зловмисників в порядку ст. 208 КПК України і пізно ввечері працівник поліції доставив їх в ізолятор тимчасового утримання. Після чого, повертаючись додому вночі, він скоїв наїзд на пішохода, який рухався в темний час доби без світлоповертаючих елементів на одязі", - повідомили в поліції.

Службове розслідування призначено наказом керівника поліції Київської області. На місці події працювали співробітники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у Львові п’яний поліцейський розбив три автомобілі та в’їхав у дитячий майданчик.

Україна ДТП аварія поліція аварія
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