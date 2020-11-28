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28 листопада 2020, 15:12 11

Степанов пояснив, чому не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік

28 листопада 2020, 15:12 11
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Поточний стан медичної системи в країні - це наслідок "хронічного недофінансування"
Поточний стан медичної системи в країні - це наслідок "хронічного недофінансування"
Фото: з відкритих джерел
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За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, він не підтримав чинний проєкт державного бюджету на наступний рік, через свою позицію щодо дофінансування медичної системи в країні.

Як передає RegioNews, про це міністр розповів під час брифінгу.

Я отримав в останні дні багато запитань, чому я не підтримав під час засідання уряду цей бюджет і не голосував за його схвалення і направлення до Верховної ради. Відповідаю: моя позиція щодо фінансування системи охорони здоров’я, дофінансування медсистеми принципова і вона - незмінна", - сказав міністр.

Він пояснив, що у МОЗ виклали все у бюджетному запиті, який було подано під час бюджетного процесу.

"За кожною цифрою, яку ми подавали, там є чіткі розрахунки вартості медичної послуги. У цих розрахунках враховано все: від початку до кінця – скільки вартує лікування тієї чи іншої хвороби, незалежно від того, що це: COVID-19, інсульт, інфаркт, апендектамія або онкологічне захворювання. Там врахована вартість всіх ліків, врахована заробітна плата медичного персоналу. Щоб зарплата лікаря після інтернатури починалась із 22-23 тис. грн, зарплата медсестри була на рівні 17-18 тис. грн, зарплата молодшого медперсоналу була не менше 12 тис. грн", - пояснив Степанов.

За його словами, те, у якому стані знаходиться медична система країни - це наслідок "хронічного недофінансування".

Нагадаємо, що уряд залишив на тому ж рівні зростання витрат на Офіс президента в Бюджеті-2021 - тобто на 40%.

27 листопада доопрацьований до другого читання проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради.

финансирование бюджет МОЗ законопроєкт Максим Степанов
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