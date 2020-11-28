Степанов пояснив, чому не підтримав проєкт бюджету на 2021 рік
За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, він не підтримав чинний проєкт державного бюджету на наступний рік, через свою позицію щодо дофінансування медичної системи в країні.
Як передає RegioNews, про це міністр розповів під час брифінгу.
Я отримав в останні дні багато запитань, чому я не підтримав під час засідання уряду цей бюджет і не голосував за його схвалення і направлення до Верховної ради. Відповідаю: моя позиція щодо фінансування системи охорони здоров’я, дофінансування медсистеми принципова і вона - незмінна", - сказав міністр.
Він пояснив, що у МОЗ виклали все у бюджетному запиті, який було подано під час бюджетного процесу.
"За кожною цифрою, яку ми подавали, там є чіткі розрахунки вартості медичної послуги. У цих розрахунках враховано все: від початку до кінця – скільки вартує лікування тієї чи іншої хвороби, незалежно від того, що це: COVID-19, інсульт, інфаркт, апендектамія або онкологічне захворювання. Там врахована вартість всіх ліків, врахована заробітна плата медичного персоналу. Щоб зарплата лікаря після інтернатури починалась із 22-23 тис. грн, зарплата медсестри була на рівні 17-18 тис. грн, зарплата молодшого медперсоналу була не менше 12 тис. грн", - пояснив Степанов.
За його словами, те, у якому стані знаходиться медична система країни - це наслідок "хронічного недофінансування".
Нагадаємо, що уряд залишив на тому ж рівні зростання витрат на Офіс президента в Бюджеті-2021 - тобто на 40%.
27 листопада доопрацьований до другого читання проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради.