Керівників НААН викрили у розтраті та привласненні майна академії

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях

Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук України та структурних її підрозділів у привласненні майна та отриманні неправомірної вигоди.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Посадові особи академії та її підрозділів налагодили корупційні схеми.

Керівники укладали з комерційними структурами збиткові договори про спільну діяльність. Так, аграрії документально знижували врожайність, а по факту залишок врожаю ділили між собою та посадовцями НААН. До корупційної схеми входила і здача в оренду земельних ділянок за заниженими цінами. А їх у відомстві академії - 480 тисяч гектарів", - повідомили у поліції.

Зловмисники також неправомірно розтрачували кошти, які були виділені на закупівлю сільськогосподарської продукції та гербіцидів.

За "кришування" злочинної діяльності керівництво НААН отримувало неправомірну винагороду, в тому числі елітного позашляховика.

Крім того, під час обшуків поліцейські виявили та вилучили схрон зброї. У підвальному приміщенні Національної академії аграрних наук України зберігалося чотири гранатомети РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати - РГД-5 та Ф-1, 2 артилерійських снаряди калібру 23 мм та патрони різного калібру. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, 26 листопада в "Укрзалізниці" виявили факти економічних правопорушень, які завдали компанії понад 8,5 млн грн збитків.