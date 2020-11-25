На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з двома легковиками: є жертви

Один з автомобілів деформувався - людей довелося діставати рятувальникам

Один з автомобілів деформувався - людей довелося діставати рятувальникам

Фото: з відкритих джерел

В Інгулецькому районі Кривого Рогу вранці 25 листопада сталася смертельна аварія. В автобус промислового підприємства врізався Volkswagen, а потім легковик ВАЗ.

Про це передає RegioNews з посиланням на місцеве видання 1kr.ua.

Внаслідок аварії постраждали дві людини з автомобіля Volkswagen. Від сили зіткнення цей автомобіль деформувався і людей з машини діставали рятувальники.

Один з постраждалих з авто Volkswagen перебуває у важкому стані. Його госпіталізували в міську лікарню №17. Інша людина від отриманих травм померла на місці.

Постраждав також і водій ВАЗ, його терміново госпіталізували.

На момент аварії пасажирів в автобусі не було.

На місці події працювали патрульні, слідчі, рятувальники і медики. Обставини і причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора у Харкові сталася страшна ДТП: чоловікові на пішохідному переході відірвало голову.