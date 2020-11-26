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26 листопада 2020, 16:56 6

Мер Черкас розповів про політичні переслідування

26 листопада 2020, 16:56 6
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Фото з відкритих джерел
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«Політичними переслідуваннями» назвав Анатолій Бондаренко аудиторську перевірку міськради після рішення полегшити локдаун в місті всупереч центральній владі.

Про це Черкаський міський голова заявив у коментарі Радіо Свобода, повідомляє RegioNews.

Після того, як мер Черкас виступив із заявою і полегшив карантин у місті, 60 днів проводилася аудиторська перевірка.

Написали, що ми неправильно фінансували ПТУ, медицину, зокрема і черкаську інфекційну лікарню, де приймали хворих із усієї області. Ми їх лікували, а написали, що ми їх не повинні буди лікувати, тому що це не жителі нашого міста. Так само, як три тому обласні центри посеред бюджетного року отримали в своє підпорядкування ПТУ. Ми їм плати зарплату, комунальні послуги. Зараз написали, що зробили порушення. У мене таке враження, що в аудиторської служби одна рука робить, а інша не знає, що робити… - сказав Бондаренко.

Ці події він пов’язує саме зі своїм виступом.

Ця перевірка здійснювалася на підставі листа контррозвідки СБУ. Де я і де контррозвідка СБУ? Це були просто політичні переслідування. Думаю, що в суді ми все доведемо, - підсумував Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відхилив апеляцію мера Черкас Бондаренка за позовом до Зеленського.

Черкаси Анатолій Бондаренко мер політика карантин
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