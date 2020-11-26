Мэр Черкасс рассказал о политических преследованиях
«Политическими преследованиями» назвал Анатолий Бондаренко аудиторскую проверку после решения горсовета облегчить локдаун в городе вопреки центральной власти.
Об этом мэр заявил в комментарии Радио Свобода, сообщает RegioNews.
После того, как мэр Черкасс выступил с заявлением и облегчил карантин в городе, 60 дней проводилась аудиторская проверка.
Написали, что мы неправильно финансировали ПТУ, медицину, в частности и черкасскую инфекционную больницу, где принимали больных со всей области. Мы их лечили, а написали, что мы их не должны были лечить, потому что это не жители нашего города. Так же, как три назад областные центры посреди бюджетного года получили в свое подчинение ПТУ. Мы им плати зарплату, коммунальные услуги. Сейчас написали, что сделали нарушение. У меня такое впечатление, что в аудиторской службы одна рука делает, а другая не знает, что делать... - сказал Бондаренко.
Эти события он связывает именно со своим выступлением.
Эта проверка осуществлялась на основании письма контрразведки СБУ. Где я и где контрразведка СБУ? Это были просто политические преследования. Думаю, что в суде мы все докажем, - подытожил Бондаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что суд отклонил апелляцию мэра Черкасс Бондаренко иском к Зеленскому.