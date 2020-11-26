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26 листопада 2020, 15:30 2

Житомир відмовляється від масових святкувань Нового року

26 листопада 2020, 15:30 2
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Але ялинку встановлять
Але ялинку встановлять
Фото з відкритих джерел
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У Житомирі визначилися, як святкуватимуть Новий рік та Різдво: з ялинкою та без концертів. Влада Житомира через пандемію COVID-19 відмовилася від масових гулянь на новорічні свята.

Про це розповіла начальниця управління культури Житомирської міськради Ілона Колодій в коментарі УНІАН, повідомляє RegioNews.

Через пандемію COVID-19 у Житомирі на новорічні свята встановлять ялинку, однак масових гулянь не буде.

Цього року ми плануємо встановити лише новорічну ялинку… Наразі через COVID-19 не плануємо встановлювати сцену на майдані Корольова та робити концерти. Можливо, буде лише ведучий і святий Миколай для того, аби 19 грудня засвітити ялинку, - розповіла Колодій.

За її словами, в цей день маленьких житомирян на вулицях міста вітатимуть казкові герої, які з 12:00 до 19:00 їздитимуть в експрес-автівці мікрорайонами міста.

Цьогоріч не буде резиденції святого Миколая, аби не створювати скупчення дітей. Подарунки роздамо малозабезпеченим дітям, діткам з інвалідністю, – зазначила Колодій.

Окрім того, 25 грудня заплановано організувати рух святкового ретро-трамвайчика. До свята Різдва планується розгорнути вертеп.

Це буде, як в Діснейленді – без контакту та без зупинок. Святкові герої будуть вітати житомирян з трамвайчика, - поділилась планами чиновниця.

На сайті Prozorro оголошено тендер на послуги з організації та проведення новорічних та різдвяних свят у Житомирі. Очікувана вартість закупівлі становить 340 тис. грн.

У технічних вимогах зазначається, що в ці послуги входить встановлення живої ялинки на майдані Корольова, реставрація новорічних іграшок, послуги декоратора, прикрашання огорожі ялинки та декорування території біля головної ялинки тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вінниця відмовилася від новорічної ялинки.

свято COVID-19 Житомир пандемія Новий рік
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