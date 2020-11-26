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26 ноября 2020, 15:30 3

Житомир отказывается от массовых празднований Нового года

26 ноября 2020, 15:30 3
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Но елку установят
Но елку установят
Фото из открытых источников
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В Житомире определились, как будут праздновать Новый год и Рождество: с елкой и без концертов. Власти Житомира из-за пандемии COVID-19 отказалась от массовых гуляний на новогодние праздники.

Об этом рассказала начальница управления культуры Житомирского горсовета Илона Колодий в комментарии УНИАН, сообщает RegioNews.

Из-за пандемии COVID-19 в Житомире на новогодние праздники установят елку, однако массовых гуляний не будет.

В этом году мы планируем установить новогоднюю елку... Сейчас через COVID-19 не планируем устанавливать сцену на майдане Королева и устраивать концерты. Возможно, будет только ведущий и святой Николай для того, чтобы 19 декабря зажечь елку, - рассказала Колодий.

По ее словам, в этот день маленьких житомирян на улицах города будут приветствовать сказочные герои, которые с 12:00 до 19:00 будут ездить в экспресс-машине микрорайонами города.

В этом году не будет резиденции святого Николая, чтобы не создавать скопления детей. Подарки раздадим малоимущим детям, детям с инвалидностью, – отметила Колодий.

Кроме того, 25 декабря запланировано организовать движение праздничного ретро-трамвайчика. К празднику Рождества планируется развернуть вертеп.

Это будет, как в Диснейленде – без контакта и без остановок. Праздничные герои будут приветствовать житомирян с трамвайчика, - поделилась планами чиновница.

На сайте Prozorro объявлен тендер на услуги по организации и проведению новогодних и рождественских праздников в Житомире. Ожидаемая стоимость закупки составляет 340 тыс. грн.

В технических требованиях отмечается, что в эти услуги входит установка живой елки на площади Королева, реставрация новогодних игрушек, услуги декоратора, декорирование ограждения елки и декорирования территории возле главной елки и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что Винница отказалась от новогодней елки.

праздник COVID-19 Житомир пандемия Новый год
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