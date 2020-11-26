Сьогодні в Україну з РФ прослідували дві колони так званого "гумконвою"

Це вже 100-те переміщення з грубим порушенням норм законодавства

Це вже 100-те переміщення з грубим порушенням норм законодавства

Фото Держприкордонслужби

Російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку оформила 100-й, так званий, «гумконвой»

Про це повідомила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Сьогодні, 26 листопада, російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, так званого, "гуманітарного конвою".

Оскільки переміщення "гумконвою" знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій.

З 5.30 до 6.35 через російські пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган" на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. "гумконвою" у складі 14 автомобілів.

У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ.