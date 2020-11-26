Сегодня в Украину из РФ проследовали две колонны так называемого "гумконвоя"

Это уже 100-е перемещение с грубым нарушением норм законодательства

Это уже 100-е перемещение с грубым нарушением норм законодательства

Фото Госпогранслужбы

Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке оформила 100-й так называемый «гумконвой»

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Поскольку перемещение "гумконвоя" снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

С 5.30 до 6.35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны т.наз. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ.