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26 ноября 2020, 14:54 11

Сегодня в Украину из РФ проследовали две колонны так называемого "гумконвоя"

26 ноября 2020, 14:54 11
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Это уже 100-е перемещение с грубым нарушением норм законодательства
Это уже 100-е перемещение с грубым нарушением норм законодательства
Фото Госпогранслужбы
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Российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке оформила 100-й так называемый «гумконвой»

Об этом сообщила Госпогранслужба, передает RegioNews.

Сегодня, 26 ноября, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого "гуманитарного конвоя".

Поскольку перемещение "гумконвоя" снова происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение, без выполнения контрольных функций.

С 5.30 до 6.35 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны т.наз. "гумконвоя" в составе 14 автомобилей.

В грузовиках, которые были заполнены на 40-50%, якобы перевозили медицинское оборудование и медикаменты.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ.

РФ граница авто Пункты пропуска гумконвой
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