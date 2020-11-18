"Шквал емоцій": Україна відреагувала на звинувачення РФ у скасуванні Мінських угод

Москва не бажає полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі

Москва не бажає полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йдеться у коментарі МЗС України.

"17 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар офіційного представника в зв'язку з нещодавнім німецько-французьким заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі... Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, які докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей, зокрема, рішень, досягнутих на рівні глав держав у "Нормандської форматі", викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики і маніпуляційних звинувачень", - повідомили в МЗС України.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що заяви РФ не відповідають дійсності та є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації стосовно України та небажання російської сторони зробити кроки для полегшення гуманітарної ситуації, та сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України з обох сторін лінії розмежування.

"МЗС України також категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони "дезавуювати Мінські домовленості". Проєкт Плану спільних кроків учасників ТКГ щодо виконання Мінських угод, який був підготовлений за ініціативою глави української делегації для участі у ТКГ Леоніда Кравчука, містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької та Луганської областей і створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає "Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод" 2015 року", - заявили в МЗС.

Водночас російські окупаційні формування продовжують блокувати перетині лінії розмежування цивільними особами, а також спостерігачами ОБСЄ. При цьому, Україна відкрила новий КПВВ "Щастя", а також відновила роботу інших пунктів.

Раніше повідомлялося, що гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з вини російської сторони не змогла домогтися обговорення питання обміну полонених і пошуку безвісти зниклих людей.