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26 листопада 2020, 11:59 321

СБУ викрила посадовців, які привласнили майже 20 млн з коштів держпідприємства

26 листопада 2020, 11:59 321
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Директору держпідприємства, наразі відстороненому від посади, повідомлено про підозру
Директору держпідприємства, наразі відстороненому від посади, повідомлено про підозру
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила схему з привласнення на Запоріжжі врожаю державного підприємства, яке підпорядковується Національній академії аграрних наук.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовці сільгосппідприємства вступили у змову з менеджментом комерційної структури. З 2016 року чиновники, без обов’язкового погодження з Академією, укладали з бізнесменами договори, згідно з якими продавали права на майбутній врожай", - повідомили оперативники.

Встановлено, що за корупційною схемою комерсанти купували продукцію у держпідприємства фактично за вартістю насіння. Вирощений врожай ділки реалізовували за ринковими цінами. Збитки держави тільки за двома договорами становлять майже 20 мільйонів гривень.

Під час обшуків у приміщеннях держпідприємства, комерційної структури та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили бухгалтерську документацію та інші речові докази, які доводять протиправну діяльність.

Директору держпідприємства, наразі відстороненому від посади, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області.

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