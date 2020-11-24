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24 листопада 2020, 11:32 216

У Луганській області на місцях пожеж "чорні лісоруби” почали вирубку дерев

24 листопада 2020, 11:32 216
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Зловмисників, які здійснювали вирубку, виявити не вдалося
Зловмисників, які здійснювали вирубку, виявити не вдалося
Фото: ndar.loga.gov.ua
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На території Капітанівського лісництва Новоайдарського району Луганської області, яке найбільше постраждало від пожеж 30 вересня – 8 жовтня, зафіксували незаконні вирубки дерев.

Про це повідомляє пресслужба Новоайдарської районної державної адміністрації, передає RegioNews.

У Капітанівському лісництві Державного підприємства "Новоайдарське лісомисливське господарство” лісовою охороною на території Муратівської сільської ради у кварталі 9 було виявлено незаконну рубку 40 сухостійних дерев сосни звичайної. Невдовзі до місця незаконної рубки прибула слідчо-оперативна група Новоайдарського районного відділу поліції ГУНП у Луганській області”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали акт огляду місця злочину, наразі проводяться слідчі дії.

У випадку виявлення зловмисників, їм загрожує штраф від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і для чиновників – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів.

У результаті незаконної вирубки заподіяно шкоду лісовому господарству на суму 164 571 грн.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.

Луганська область пожежа ліс вирубка кримінальна справа поліція
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