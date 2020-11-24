У Луганській області на місцях пожеж "чорні лісоруби” почали вирубку дерев

Зловмисників, які здійснювали вирубку, виявити не вдалося

Зловмисників, які здійснювали вирубку, виявити не вдалося

Фото: ndar.loga.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Новоайдарської районної державної адміністрації, передає RegioNews.

У Капітанівському лісництві Державного підприємства "Новоайдарське лісомисливське господарство” лісовою охороною на території Муратівської сільської ради у кварталі 9 було виявлено незаконну рубку 40 сухостійних дерев сосни звичайної. Невдовзі до місця незаконної рубки прибула слідчо-оперативна група Новоайдарського районного відділу поліції ГУНП у Луганській області”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали акт огляду місця злочину, наразі проводяться слідчі дії.

У випадку виявлення зловмисників, їм загрожує штраф від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і для чиновників – від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів.

У результаті незаконної вирубки заподіяно шкоду лісовому господарству на суму 164 571 грн.

Нагадаємо, 30 вересня на Луганщині виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки одночасно у багатьох місцях, через лісові пожежі евакуюють мешканців двох сіл.