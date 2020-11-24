Харьковская медакадемия последипломного образования допустила нарушений на 5 млн грн

Это выявила ревизия, проведённая консалтинговым агентством

Это выявила ревизия, проведённая консалтинговым агентством

Фото из открытых источников

Результаты ревизии, проведенной консалтинговым агентством в ХМАПО, подтверждают нарушения на более, чем 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Дозор.

Ревизия в Харьковской медицинской академии последипломного образования проводилась ООО "Инвестиционно-консалтиноговая компания "Обериг-Украина”. Согласно акта ревизии общая сумма нарушений в академии на протяжении 2019 года составила 5 121 710,63 грн.

В частности, речь идет о неначислении зарплаты научно-педагогическим работникам ХМАПО, а отдельным работникам наоборот - выплачивались лишние деньги за отпуска, также в результате ревизии были зафиксированы лишние доплаты за лечебную работу сотрудникам академии.



Кроме того, в ходе ревизии установлено, что руководство ХМАПО допустило образование многомиллионной задолженности по оплате за обучение и проживание в общежитиях, не принимало мер по возвращению долгов и пропустило срок исковой давности, чем нанесло ущерб академии в размере 3 630 591,94 грн.

Также задолжали ВУЗу и иностранные студенты: из-за отсутствия контроля со стороны руководства ХМАПО по состоянию на 01.02.2019 академия недополучила в свой бюджет 883 604,51 грн.

В распоряжении издания оказался и еще один документ — справка от 16.11.2020 года, в которой указаны нарушения в части соблюдения требований законодательства при совершении финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно документу, на протяжении 2018-2019 годов ХМАПО осуществляла безосновательную оплату услуг, которые не были подтверждены никакими документами. В частности, речь идет об оплате строительных работ, ремонтов автомобилей и обслуживанию кондиционеров на сумму более 80 000 гривен.

Также согласно данным проведенной сверки безосновательно были списаны товаро-материальные ценности на сумму более 70 000 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе из-за взяток.