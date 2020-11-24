13:04  24 ноября
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
18:24  24 ноября
Российские наемники в зоне ООС дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 20:33 4

Харьковская медакадемия последипломного образования допустила нарушений на 5 млн грн

24 ноября 2020, 20:33 4
Читайте також українською мовою
Это выявила ревизия, проведённая консалтинговым агентством
Это выявила ревизия, проведённая консалтинговым агентством
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Результаты ревизии, проведенной консалтинговым агентством в ХМАПО, подтверждают нарушения на более, чем 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Дозор.

Ревизия в Харьковской медицинской академии последипломного образования проводилась ООО "Инвестиционно-консалтиноговая компания "Обериг-Украина”. Согласно акта ревизии общая сумма нарушений в академии на протяжении 2019 года составила 5 121 710,63 грн.

В частности, речь идет о неначислении зарплаты научно-педагогическим работникам ХМАПО, а отдельным работникам наоборот - выплачивались лишние деньги за отпуска, также в результате ревизии были зафиксированы лишние доплаты за лечебную работу сотрудникам академии.

Кроме того, в ходе ревизии установлено, что руководство ХМАПО допустило образование многомиллионной задолженности по оплате за обучение и проживание в общежитиях, не принимало мер по возвращению долгов и пропустило срок исковой давности, чем нанесло ущерб академии в размере 3 630 591,94 грн.

Также задолжали ВУЗу и иностранные студенты: из-за отсутствия контроля со стороны руководства ХМАПО по состоянию на 01.02.2019 академия недополучила в свой бюджет 883 604,51 грн.

В распоряжении издания оказался и еще один документ — справка от 16.11.2020 года, в которой указаны нарушения в части соблюдения требований законодательства при совершении финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно документу, на протяжении 2018-2019 годов ХМАПО осуществляла безосновательную оплату услуг, которые не были подтверждены никакими документами. В частности, речь идет об оплате строительных работ, ремонтов автомобилей и обслуживанию кондиционеров на сумму более 80 000 гривен.

Также согласно данным проведенной сверки безосновательно были списаны товаро-материальные ценности на сумму более 70 000 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе из-за взяток.

Харьков медицина Академия нарушения финансы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове отпустили из-под стражи всех подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ
24 ноября 2020, 18:23
Воевал против Украины: СБУ поймала в Харькове снайпера боевиков "ЛНР"
24 ноября 2020, 17:37
Суд взял под стражу мужчину, который гранатами подорвал квартиру в Харькове
23 ноября 2020, 19:18
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »