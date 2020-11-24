Міносвіти скорочує директорати, посади держекспертів і запроваджує 9-го заступника міністра

Такі ініціативи глави міністерства Сергія Шкарлета критикують попередники

Такі ініціативи глави міністерства Сергія Шкарлета критикують попередники

Фото з відкритих джерел

Народна депутатка, ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун заявляє, що глава Міносвіти Сергій Шкарлет вирішив піти на конфлікт з Євросоюзом, скасувавши фінансовані ним реформи та скоротивши кількість державних експертів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Інни Совсун.

Про плани керівництва Міносвіти повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун, додавши фото підписаних Шкарлетом наказів.

Скільки реформ може підірвати т.в.о. Міністра освіти Шкарлет? Думали, лиш реформи освіти та науки? Реформа державної... Posted by Inna Sovsun on Monday, November 23, 2020

Із них випливає, що Міністерстві освіти і науки хочуть скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох, зменшити кількість держекспертів з 93 до 50. Зарплату цим спеціалістам виплачують великою мірою за кошти ЄС.

Для цього директорат вищої освіти – об’єднають з директоратом професійної освіти. І це – на фоні розмов про те, що варто приділяти цільову увагу професійній освіті! Директорат шкільної освіти буде об’єднаний з директоратом дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Без коментарів… Т.в.о. міністра освіти й науки не подобаються висококласні проєвропейські фахівці, що пройшли конкурси і навчання, тому він скорочує директорати. Натомість в міністерстві з’являться... барабанний дріб…з’являться…ДЕВ’ЯТИЙ заступник міністра! – пише Совсун.

Вона нагадала, що у 2014-2016 роках у міністра було п’ять заступників.

Ці "9 друзів Шкарлєта" керуватимуть 4 (ЧОТИРМА) директоратами. Це 2,25 заступники на один директорат, – додає народна депутатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряду вимагали відправити у відставку міністра освіти.