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24 листопада 2020, 14:45 5

Закон для завершення реформи децентралізації направили на підпис Президенту

24 листопада 2020, 14:45 5
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Закон узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів в Україні
Закон узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів в Україні
Фото з відкритих джерел
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Необхідний для завершення реформи децентралізації законопроект, який узгодить діяльність місцевих рад у зв’язку з ліквідацією і створенням нових районів в Україні, направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Йдеться про ухвалений Радою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-д).

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав його 23 листопада і у той же день його направили на підпис Президенту.

Законопроєкт дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах.

Експерти вказували, що цей законопроєкт треба було ухвалити до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас.

закон Верховна Рада президент децентралізація реформа
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