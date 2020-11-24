Минобразования сокращает директораты, должности госэкспертов и вводит 9-го замминистра

Такие инициативы главы министерства Сергея Шкарлета критикуют предшественники

Такие инициативы главы министерства Сергея Шкарлета критикуют предшественники

Фото из открытых источников

Народный депутат, эксзаместительница министра образования Инна Совсун заявляет, что глава Минобразования Сергей Шкарлет решил пойти на конфликт с Евросоюзом, отменив финансируемые им реформы и сократив количество государственных экспертов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Инны Совсун.

О планах руководства Минобразования сообщила народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун, добавив фото подписанных Шкарлетом приказов.

Скільки реформ може підірвати т.в.о. Міністра освіти Шкарлет? Думали, лиш реформи освіти та науки? Реформа державної... Posted by Inna Sovsun on Monday, November 23, 2020

Из них следует, что в Министерстве образования и науки хотят сократить количество директоратов с шести до четырех, уменьшить количество госэкспертов с 93 до 50. Зарплату этим специалистам платят в большой степени за средства ЕС.

Для этого директорат высшего образования – объединят с директоратом профессионального образования. И это – на фоне разговоров о том, что стоит уделять целевое внимание профессиональному образованию! Директорат школьного образования будет объединен с директоратом дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования. Без комментариев... В.и.о. министра образования и науки не нравятся высококлассные проевропейские специалисты, прошедшие конкурсы и обучение, поэтому он сокращает директораты. Зато в министерстве появится... барабанная дробь...появится...ДЕВЯТЫЙ заместитель министра! – пишет Совсун.

Она напомнила, что в 2014-2016 годах у министра было пять заместителей.

Эти "9 друзей Шкарлєта" будут руководить 4 (ЧЕТЫРЬМЯ) директоратами. Это 2,25 заместители на один директорат, – добавляет народный депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что у правительства требовали отправить в отставку министра образования.