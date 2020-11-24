Закон для завершения реформы децентрализации направили на подпись Президенту

Закон согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине

Закон согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине

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Необходимый для завершения реформы децентрализации законопроект, который согласует деятельность местных советов в связи с ликвидацией и созданием новых районов в Украине, направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Речь идет о принятом Радой законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" (рег. №3651-д).

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал его 23 ноября и в тот же день его направили на подпись Президенту.

Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления громад и районов. Он регулирует вопросы правопреемственности коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а также дает возможность создать районные государственные администрации в новых районах.

Эксперты указывали, что этот законопроект нужно было принять до того, как после местных выборов вступят полномочий новые органы местного самоуправления. Для функционирования местной власти в новом административно-территориальном устройстве этот законопроект должен создать условия, которые гарантируют стабильность правовых и других отношений, обеспечивающих непрерывность реализации задач и полномочий как государственной власти на местах, так и местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент подписал закон о допуске следователей и прокуроров на оккупированный Донбасс.