Президент підписав закон про допуск слідчих і прокурорів на окупований Донбас

Законом передбачається, що слідчим і прокурорам має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння

Законом передбачається, що слідчим і прокурорам має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району відсічі й стримування збройної агресії Росії на Донбасі.

Про це сьогодні повідомила пресслужба глави держави, пише RegioNews.

Документ № 948-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 вересня, "унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України".

"Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння", — йдеться у повідомленні.

Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора передав до міжнародного суду докази злочинів РФ під Іловайськом.