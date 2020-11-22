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На Донбассе боевики обстреляли Шумы и минировали Водяное
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22 ноября 2020, 17:51 3

На Донбассе боевики обстреляли Шумы и минировали Водяное

22 ноября 2020, 17:51 3
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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет
Фото: штаб ООС
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Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили достигнутые мирные договоренности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, утром возле населенного пункта Шумы противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужевки в направлении Водяного оккупанты осуществили дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Саперами ГСЧС разминированы более 3 га территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, November 22, 2020

Напомним, за прошедшие сутки 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное.

Донбасс ООС минирование обстрел Шумы водяное
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