Від початку доби на Донбасі не стріляли

Минулої доби окупанти один раз обстріляли Водяне

Минулої доби окупанти один раз обстріляли Водяне

Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, 20 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.