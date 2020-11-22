Від початку доби на Донбасі не стріляли
Від початку поточної доби, 22 листопада, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Упродовж минулої доби, 21 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.
Так, постріли з автоматичного станкового гранатомета зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне. Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 21, 2020
Нагадаємо, 20 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.