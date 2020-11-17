25 мінометних мін знайшов шукач металобрухту на Миколаївщині

Їх калібр 81 мм

Їх калібр 81 мм

Фото ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Сьогодні, 17 листопада, група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищили 25 мінометних мін минулих воєн.

Міни калібром 81 мм знищені шляхом контрольованого підриву.

Небезпечні знахідки виявив місцевий житель під час пошуку металобрухту на відкритій території поблизу смт Казанка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бердянську розгорілася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.