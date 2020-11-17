25 минометных мин нашел искатель металлолома на Николаевщине

Их калибр 81 мм

Их калибр 81 мм

Фото ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня, 17 ноября, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 25 минометных мин минувших войн.

Мины калибром 81 мм уничтожены путем контролируемого подрыва.

Опасные находки обнаружил местный житель во время поиска металлолома на открытой территории вблизи пгт Казанка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске разгорелся масштабный пожар на мусоросвалке.