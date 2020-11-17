17:15  17 ноября
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
16:51  17 ноября
Умер народный артист Украины Роман Виктюк
17:58  17 ноября
Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 18:57 2

25 минометных мин нашел искатель металлолома на Николаевщине

17 ноября 2020, 18:57 2
Читайте також українською мовою
Их калибр 81 мм
Их калибр 81 мм
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Мины прошлых войн уничтожены путем контролируемого подрыва в Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сегодня, 17 ноября, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили 25 минометных мин минувших войн.

Мины калибром 81 мм уничтожены путем контролируемого подрыва.

Опасные находки обнаружил местный житель во время поиска металлолома на открытой территории вблизи пгт Казанка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске разгорелся масштабный пожар на мусоросвалке.

ГСЧС оружие спасатели взрыв Николаев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие
15 ноября 2020, 14:43
На Ровенщине изъято более 300 приборов для незаконной добычи янтаря
13 ноября 2020, 17:02
Разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме, - Антон Геращенко
13 ноября 2020, 10:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »