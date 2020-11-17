ООС: бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 17 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Відзначається, що підрозділи Об’єднаних сил готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, добою раніше, бойовики застосували гранатомет поблизу Старогнатівки.