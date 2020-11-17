Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь

Огонь в ответ наши военные не открывали

Огонь в ответ наши военные не открывали

Фото: Пресс-центр ООС

На протяжении этой эпохи, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Вражеская вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Сообщается также, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового.