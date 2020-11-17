Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
На протяжении этой эпохи, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.
"Вражеская вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.
Сообщается также, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
"Так, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 17, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового.