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Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
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17 ноября 2020, 17:58 3

Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь

17 ноября 2020, 17:58 3
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Огонь в ответ наши военные не открывали
Огонь в ответ наши военные не открывали
Фото: Пресс-центр ООС
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На протяжении этой эпохи, 17 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Вражеская вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Сообщается также, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, November 17, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики нарушили перемирие вблизи Гнутового.

Донбасс ООС Украина война штаб
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