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15 ноября 2020, 13:23 13

Во втором туре выборов явка по состоянию на 10 утра не превышает 5% – "ЧЕСТНО"

15 ноября 2020, 13:23 13
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Фото из открытых источников
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В Украине оправдались прогнозы о крайне низкой явке на избирательные участки во время карантина выходного дня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

Как рассказали активистам "ЧЕСТНО" члены избирательных участков, все участки открылись вовремя, существенных нарушений не было.

Однако во время карантина выходного дня избирателей на участках очень мало.

По состоянию на 10:00 утра в Луцке проголосовали 2,7% избирателей (участок 071042), в Херсоне – 2,9% избирателей (участок 650734), в Одессе – 3% избирателей (участок 511300), в Каменец-Подольском – 3,7% избирателей (участок 681353), в Украинцы – 4,5% избирателей (участок на территории местной больницы).

В Херсоне в первый час работы на некоторых участках избирателей не было вовсе, на других – только пять-семь граждан. На выходе из участков проводились экзит-поллы, однако желающих ответить на вопрос не было.

Напомним, 15 ноября, начался второй тур выборов мэра Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменца-Подольского.

15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов – в 33 сельских совета.

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