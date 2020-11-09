Страшна ДТП на Херсонщині: кількість постраждалих збільшилася майже вдвічі
Аварія сталася в умовах невеликого туману
Аварія сталася в умовах невеликого туману
В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області постраждало 18 людей. Серед них двоє дітей.
Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації, пише RegioNews.
В ОДА зазначили, що аварія сталася в умовах невеликого туману. Водій, зачепивши узбіччя, втратив керування і перекинувся в кювет.
"На місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчинки 15 і 17 років), 15 постраждалих доставлені в лікарні. У водія травм немає. 2 жінки 42-х і 50-ти років загинули", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, сьогодні вранці на Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами - загинули щонайменше дві людини.
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