Страшна ДТП на Херсонщині: кількість постраждалих збільшилася майже вдвічі

Аварія сталася в умовах невеликого туману

Аварія сталася в умовах невеликого туману

Фото з відкритих джерел

В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області постраждало 18 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації, пише RegioNews.

В ОДА зазначили, що аварія сталася в умовах невеликого туману. Водій, зачепивши узбіччя, втратив керування і перекинувся в кювет.

"На місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчинки 15 і 17 років), 15 постраждалих доставлені в лікарні. У водія травм немає. 2 жінки 42-х і 50-ти років загинули", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами - загинули щонайменше дві людини.