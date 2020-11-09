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09 листопада 2020, 14:09 2

Страшна ДТП на Херсонщині: кількість постраждалих збільшилася майже вдвічі

09 листопада 2020, 14:09 2
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Аварія сталася в умовах невеликого туману
Аварія сталася в умовах невеликого туману
Фото з відкритих джерел
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В результаті смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області постраждало 18 людей. Серед них двоє дітей.

Про це повідомили в Херсонській обласній державній адміністрації, пише RegioNews.

В ОДА зазначили, що аварія сталася в умовах невеликого туману. Водій, зачепивши узбіччя, втратив керування і перекинувся в кювет.

"На місці ДТП працювали 10 бригад швидкої допомоги. Медики надали допомогу 18 постраждалим: з них 2 дитини (дівчинки 15 і 17 років), 15 постраждалих доставлені в лікарні. У водія травм немає. 2 жінки 42-х і 50-ти років загинули", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, сьогодні вранці на Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами - загинули щонайменше дві людини.

ДТП аварія Херсон смерть загиблі
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