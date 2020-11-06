Кабмін поки не розглядає введення тотального карантину - Шмигаль

Обговорюється на рівні різних робочих груп введення карантину вихідного дня

Обговорюється на рівні різних робочих груп введення карантину вихідного дня

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не планує введення в Україні тотального карантину.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді, передає RegioNews.

Уряд зараз не розглядає введення тотального карантину. МОЗ розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювання. Але це не буде повна та постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що стосовно так званого "карантину вихідного дня", то це питання зараз обговорюється на рівні різних робочих груп, експертів.

Якщо ми підійдемо до цього питання, МОЗ окремо і детально поінформує і проконсультується щодо такої ініціативи з народними депутатами, науковими установами", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не планує запроваджувати локдаун, але посилить карантинні обмеження.

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