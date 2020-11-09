Страшная авария на Херсонщине: количество пострадавших увеличилось почти вдвое

Авария произошла в условиях небольшого тумана

Авария произошла в условиях небольшого тумана

Фото из открытых источников

В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Херсонской области пострадали 18 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации, пишет RegioNews.

В ОГА отметили, что авария произошла в условиях небольшого тумана. Водитель, зацепив обочину, потерял управление и перевернулся в кювет.

"На месте ДТП работали 10 бригад скорой помощи. Медики оказали помощь 18 пострадавшим, из них 2 ребенка (девочки 15 и 17 лет), 15 пострадавших доставлены в больницы. У водителя травм нет. 2 женщины 42-х и 50-ти лет погибли", - сообщили в ОГА.

Напомним, сегодня утром на Херсонщине перевернулся автобус с пассажирами - погибли по меньшей мере два человека.