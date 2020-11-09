09:59  09 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 8,5 тисяч нових випадків зараження
08:41  09 листопада
Кернес офіційно зареєстрований мером Харкова - ТВК
10:49  09 листопада
КПВВ в зоні ООС відновлять роботу з 10 листопада
UA | RU
UA | RU
09 листопада 2020, 10:22 1

На Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами: є загиблі і травмовані

09 листопада 2020, 10:22 1
Читайте также на русском языке
Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району
Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району
Укрінформ
Читайте также
на русском языке

На Херсонщині внаслідок ДТП за участі пасажирського рейсового автобуса сполученням Херсон – Садове загинули щонайменше дві людини

Як передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

"Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих", — сказав Байдаров.

Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району. Водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові на острівці безпеки легковик збив чотирьох перехожих: одна людина в комі.

Україна автобус ДТП Херсон рейси
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »