На Херсонщині перекинувся автобус з пасажирами: є загиблі і травмовані

Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району

Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району

Укрінформ

На Херсонщині внаслідок ДТП за участі пасажирського рейсового автобуса сполученням Херсон – Садове загинули щонайменше дві людини

Як передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив заступник начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Віталій Байдаров.

"Відомо, що перекинувся рейсовий автобус Херсон – Садове, за попередньою інформацією загинули дві людини на місці, більше десятка травмованих", — сказав Байдаров.

Аварія сталася о 07:00 на автодорозі поблизу села Садове Білозерського району. Водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб перекинувся.

На місце виїхали слідчі, керівництво ГУ Нацполіції в області, встановлюються причини ДТП.

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