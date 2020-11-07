На Донбасі від початку доби зберігається тиша

Втрат і поранень серед українських військових немає

Втрат і поранень серед українських військових немає

Фото: flickr

Від початку поточної доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Від ранку вздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо,протягом попередньої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.