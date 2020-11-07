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На Донбасі від початку доби зберігається тиша
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07 листопада 2020, 17:36 2

На Донбасі від початку доби зберігається тиша

07 листопада 2020, 17:36 2
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Втрат і поранень серед українських військових немає
Втрат і поранень серед українських військових немає
Фото: flickr
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Від початку поточної доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Від ранку вздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 7, 2020

Нагадаємо,протягом попередньої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС мінування штаб режим
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