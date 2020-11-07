На Донбассе с начала суток сохраняется тишина

Потерь и ранений среди украинских военных нет

Потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото: flickr

С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

С утра вдоль линии разграничения наблюдается тишина, сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. В районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

Напомним,в течение предыдущих суток, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.