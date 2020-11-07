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На Донбассе с начала суток сохраняется тишина
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07 ноября 2020, 17:36

На Донбассе с начала суток сохраняется тишина

07 ноября 2020, 17:36
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Потерь и ранений среди украинских военных нет
Потерь и ранений среди украинских военных нет
Фото: flickr
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С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности наших бригад нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

С утра вдоль линии разграничения наблюдается тишина, сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. В районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 4 га территории и передали на уничтожение 104 взрывоопасных предмета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 7, 2020

Напомним,в течение предыдущих суток, 6 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС минирование штаб режим
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