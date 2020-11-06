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06 листопада 2020, 19:39 4

У Запоріжжі попри "червону” зону не будуть зупиняти транспорт

06 листопада 2020, 19:39 4
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У місті запровадили заходи для запобігання поширення вірусу
У місті запровадили заходи для запобігання поширення вірусу
Фото: із відкритих джерел
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Запоріжжя потрапило в "червону" зону поширення коронавірусу, однак міська влада вирішила не зупиняти громадський транспорт міста.

Про це в Telegram повідомляє Запорізька міська рада, передає RegioNews.

Транспорт продовжуватиме перевозити пасажирів виключно за кількістю сидячих місць та виключно у масках. Підприємствам і організаціям міста рекомендовано організовувати підвіз працівників на роботу спеціальним транспортом”, - йдеться в повідомленні.

В обласному центрі з 6 листопада скасували пільговий проїзд для пенсіонерів.

Також міська влада запровадила низку обмежень. Зокрема, працівники поліції посилюють патрулювання та перевірку дотримання вимог карантину у магазинах, кафе, транспорті і на ринках.

Місця масового скупчення людей, зокрема зупинки громадського транспорту, будуть патрулювати військовослужбовці Національної гвардії.

Перебування на ринках і в магазинах, як і в інших закладах, можливе виключно в масках та респіраторах як для працівників, так і для відвідувачів. Посилено роботу мобільних груп, які перевіряють дотримання карантинних вимог у місті. На тих, хто їх порушує, будуть накладатися штрафи – вже без жодних попереджень”, - повідомили у міській раді.

З 6 листопада кафе, ресторани і заклади громадського харчування будуть працювати до 20.00, крім доставки та на винос. Спортивні зали, фітнес-центри, перукарні та інші підприємства можуть діяти за умови регулярної дезінфекції приміщень і дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

Дитячі садки та 1-4 класи продовжують роботу з суворим дотриманням карантинних вимог.

Нагадаємо, у Закарпатській області попри "червону” зону послабили карантин.

карантин горсовет Запоріжжя червона зона Обмеження
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