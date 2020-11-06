14:51  06 ноября
Умер известный сатирик Михаил Жванецкий
16:36  06 ноября
У главы Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса
17:40  06 ноября
Оккупанты дважды обстреляли наших военных: в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2020, 19:39 6

В Запорожье несмотря на "красную" зону не будут останавливать транспорт

06 ноября 2020, 19:39 6
Читайте також українською мовою
В городе ввели меры для предотвращения распространения вируса
В городе ввели меры для предотвращения распространения вируса
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Запорожье попало в "красную" зону распространения коронавируса, однако городские власти решили не останавливать общественный транспорт города.

Об этом в Telegram сообщает Запорожский городской совет, передает RegioNews.

Транспорт будет продолжать перевозить пассажиров исключительно по количеству сидячих мест и исключительно в масках. Предприятиям и организациям города рекомендовано организовывать подвоз работников на работу специальным транспортом", - говорится в сообщении.

В областном центре с 6 ноября отменили льготный проезд для пенсионеров.

Также городские власти ввели ряд ограничений. В частности, работники полиции усиливают патрулирование и проверку соблюдения требований карантина в магазинах, кафе, транспорте и на рынках.

Места массового скопления людей, в частности остановки общественного транспорта, будут патрулировать военнослужащие Национальной гвардии.

Пребывание на рынках и в магазинах, как и в других учреждениях, возможно исключительно в масках и респираторах как для работников, так и для посетителей. Усилена работа мобильных групп, которые проверяют соблюдение карантинных требований в городе. На тех, кто их нарушает, будут накладываться штрафы - уже без предупреждений", - сообщили в городском совете.

С 6 ноября кафе, рестораны и заведения общественного питания будут работать до 20.00, кроме доставки и на вынос. Спортивные залы, фитнес-центры, парикмахерские и другие предприятия могут действовать при условии регулярной дезинфекции помещений и соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

Детские сады и 1-4 классы продолжают работу со строгим соблюдением карантинных требований.

Напомним, в Закарпатской области несмотря на "красную" зону ослабили карантин.

карантин горсовет Запорожье красная зона Ограничение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль сказал, из каких источников происходит финансирование борьбы с коронавирусом
06 ноября 2020, 18:27
Заведениям общепита Харьковщины разрешили работать до 22:00
06 ноября 2020, 18:07
В Закарпатской области несмотря на "красную" зону ослабили карантин
06 ноября 2020, 17:07
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя
Почему Виктор Балога может гордиться сыном и что будет делать оппозиция в новом горсовете Мукачево
Все публикации »
Станислав Асеев
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Все блоги »