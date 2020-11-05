В Одесі затримали організовану банду, яка викрадала людей для викупу

Зловмисники шукали своїх потенційних жертв у соцмережах

Зловмисники шукали своїх потенційних жертв у соцмережах

Фото: Facebook

В Одесі затримали п'ятьох членів організованої групи, які підозрюються у скоєнні низки викрадень одеситів заради наживи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

Повідомлено про підозру організатору та 4 членам організованої групи у скоєнні розбійних нападів та у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники "полювали" на чоловіків у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали потерпілих під час особистих зустрічей та, погрожуючи фізичним насильством, заволодівали їх коштами та цінним майном.

В подальшому, отримуючи доступ до ключів від квартир потерпілих, незаконно проникали до них та викрадали цінне майно.

Слід зазначити, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора "завдання" знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустріч із вказаними особами, встановлювати їх матеріальний стан та повідомляти про місце зустрічі з потерпілим членів злочинного угруповання.

За клопотанням прокурорів підозрювані перебувають у слідчому ізоляторі.

Раніше повідомлялось, що українські поліцейські у співпраці з правоохоронцями Греції, Італії та Великобританії викрили п’ятьох учасників злочинної групи, які займалися торгівлею людьми упродовж 5 років і завербували понад 200 українців.