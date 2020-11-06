Миколаївський психолог зберігав у себе вдома арсенал зброї

Під час обшуку у нього вилучили вибухівку з загрозою мимовільного вибуху

Під час обшуку у нього вилучили вибухівку з загрозою мимовільного вибуху

Фото з відкритих джерел

5 листопада поліцейські зі спеціалістами вибухотехнічної служби здійснили обшук у мешканця Миколаєва і вилучили пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

35-річний практикуючий психолог зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі.

Серед вилученого спеціалісти-вибухотехніки виявили підривач до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд вибухової речовини та належить до категорії вибухонебезпечних предметів й підлягає негайному знищенню через загрозу мимовільного вибуху, радіус ураження якого декілька метрів.

Усе це, пояснює чоловік, він тримав для колекції та планував зайнятись продажем.

Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою.

Колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще, як каже сам, це було спробою втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію, - повідомляють у поліції.

Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

Зброю та вибухівку правоохоронці вилучили та направлять на експертизу. Частково боєприпаси фахівці знищили через ризик транспортування.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами", за якою передбачається до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, 2 листопада в центрі Києва чоловік захопив кафе і погрожував його підірвати.