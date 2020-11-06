Сьогодні оголосять результати виборів мера і депутатів міськради Києва

Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці

Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці

Фото: flickr

Сьогодні, 6 листопада, Київська територіальна виборча комісія оголосить офіційні результати голосування на місцевих виборах.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, інформує RegioNews.

Так, зазначається, що будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці.

Офіційні результати будуть представлені о 15:00.