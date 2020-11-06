Сьогодні оголосять результати виборів мера і депутатів міськради Києва
Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці
Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці
Сьогодні, 6 листопада, Київська територіальна виборча комісія оголосить офіційні результати голосування на місцевих виборах.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, інформує RegioNews.
Так, зазначається, що будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці.
Офіційні результати будуть представлені о 15:00.
Нагадаємо, один з київських Telegram-каналів торгував голосами виборців у день виборів.
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