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06 листопада 2020, 12:59 3

Сьогодні оголосять результати виборів мера і депутатів міськради Києва

06 листопада 2020, 12:59 3
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Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці
Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці
Фото: flickr
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Сьогодні, 6 листопада, Київська територіальна виборча комісія оголосить офіційні результати голосування на місцевих виборах.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, інформує RegioNews.

Так, зазначається, що будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці.

Офіційні результати будуть представлені о 15:00.

Нагадаємо, один з київських Telegram-каналів торгував голосами виборців у день виборів.

вибори
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